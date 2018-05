Thomas Malthesen Hiorth mener, at ny indkøbs- og udbudspolitik manger fokus på det grønne område. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: SF'er savner grønt fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF'er savner grønt fokus

Kalundborg - 30. maj 2018 kl. 19:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var bred enighed i Kommunalbestyrelsen onsdag aften, om at en ny kommunal indkøbs- og udbudspolitik er en klar forbedring.

For eksempel sagde Socialdemokraternes Gunver Jensen:

- Det stykke papir der ligger her, er ikke så ringe endda. Det vil vi gerne være med til at anbefale. For eksempel styrkes indsatsen mod social dumpning. Det her behøves vi ikke være flove over.

Undtagelsen var SF'eren Thomas Malthesen Hiorth.

- Der er mange gode ting i papiret, og jeg er heller ikke flov over det, men på det grønne område, kunne man være meget skarpere. KL anbefaler at kommunerne går foran med den grønne omstilling. Den er ikke nævnt med et ord. Heller ikke FN's Verdensmål er heller ikke nævnt, sagde han og fortsatte:

- Vi kalder os den grønne industrikommune. Det er rigtig godt at vi har et erhvervsliv, der er foran på dette område, men hvorfor vil kommunen ikke gå forrest? Det er for uambitiøst, sagde han.