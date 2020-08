Der skal bruges cirka to mio. kroner på styrke udskolingens elevers kundskaber i dansk og matematik, har flertallet i børn- og familieudvalget besluttet. Tre medlemmer tager forbehold. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: SF: Nul diskussion er udemokratisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF: Nul diskussion er udemokratisk

Kalundborg - 14. august 2020 kl. 18:18 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På børn- og familieudvalgets seneste møde i Kalundborg Kommune var der uenighed om hvordan udmøntningen af de cirka to mio. kroner til løft af folkeskolen skulle foregå.

Her havde budgetpartierne i Kalundborg Kommune nemlig indstillet på forhånd, at puljemidlerne skulle gå til målrettet indsats på skolernes overbygninger med henblik på at styrke elevernes kundskaber i dansk og matematik.

Det er partierne bag Budget 2020 som skal træffe beslutning om udmøntning af midler fra Finansloven. Det fremgår af hensigtserklæring H5 i budgetaftalen, som Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, står bag.

Den er formuleret således:

»Udmøntning af midler fra finansloven 2020 - Den konkrete udmøntning af eventuelle initiativer målrettet kommunerne på den kommende finanslov aftales mellem partierne i denne aftale.«

Flertallet bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Thomas Pedersen (V), Kristian Kallenbach (V) og Malene Grandjean (V) anbefalede indstillingen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tre medlemmer i udvalget, som ikke er en del af budgetforliget, Kristine Vesterskov Olsen (S), Gert Larsen (Løsgænger) og Thomas Malthesen Hiorth (SF) tog forbehold.

Beslutning taget på forhånd - Det er ikke fordi jeg har så meget imod, at der bliver givet penge til at styrke elevernes kundskaber i dansk og matematik. Det er princippet i, at budgetpartierne tager beslutningen på forhånd ud fra en hensigtserklæring i budgettet uden at vi diskuterer i udvalget, hvordan vi fagligt set bedst bruger pengene, siger Thomas Malthesen Hiorth (SF).

- Det synes jeg er udemokratisk, fordi så kan vi andre bare sidde og glo, siger han.

Puljemidlerne er fra finansloven for 2020, hvor der blev afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget, kan ikke forstå utilfredsheden fra SF.

- Vi (budgetpartier, red.) havde drøftet det på forhånd. De andre partier er jo velkomne til at stille med et andet forslag, siger formanden.

Thomas Malthesen Hiorth kunne godt have ønsket sig at bruge pengene i indskolingen og på tolærerordninger.

Kalundborg Kommune har de seneste år arbejdet målrettet på at få flere elever til at bestå folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk og matematik, da det er et krav for optagelse på erhvervsuddannelserne.

Da den seneste kvalitetsrapport for folkeskolen udkom tidligere i år, fremgik det imidlertid af den, at hver fjerde elev dumper i netop disse fag.

Fakta: sådan bliver puljemidler fordelt

Firhøjskolen: 97.943 kr.

Gørlev Skole: 89.039 kr.

Hvidebækskolen: 245.748 kr.

Høng Skole: 338.349 kr.

Kr. Helsinge Skole: 89.039 kr.

Nyrupskolen: 258.214 kr.

Rynkevangskolen: 345.472 kr.

Skolen på Herredsåsen: 423.827 kr.

Svebølle Skole: 151.367 kr.