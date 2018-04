Se billedserie Der har allerede været flere demonstrationer i Kalundborg i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Her et billede fra en demonstration fredag den 13. april, hvor demonstranterne gik igennem Kalundborgs gader. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

SF: Konfliktpenge skal blive i sektorerne

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 22:01 Af Martin Stokkebro Moestrup

Hvis landet og dermed også Kalundborg Komunne rammes af en konflkt, står kommunen til at spare potentielt mange lønkroner. De penge skal dog blive i de sektorer, de allerede er afsat til, mener SF.

Derfor stiller partiet på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde et forslag om at indefryse og øremærke de midler, der ikke udbetales som løn under en konflikt, til de berørte sektorer.

- For mig at se er det logik, at de penge, der er afsat til et givent område også bliver i det område. Penge til skoler skal ikke lige pludselig gå til at lappe huller i vejene, siger SFs kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Malthesen Hiorth og fortsætter:

- Men så vidt jeg er orienteret, skete dette ikke under seneste konflikt (lærerkonflikten i 2013, red.). Derfor ønsker vi med forslaget at sikre, at pengene bliver på de givne områder, siger han.

Ifølge Thomas Malthesen Hiorth har de øvrige to medlemmer af hans gruppe i kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet og Enhedslisten, allerede tilkendegivet, at de vil støtte forslaget.

- Men jeg satser da på, at det er noget, der er bred enighed om. Jeg bider mærke i, at statsministeren har sagt det samme, siger han.

Her henviser han til, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udtalt, at der skal oprettes en velfærdspulje med de opsparede lønkroner i tilfælde af en konflikt på det statslige område.

Thomas Malthesen Hiorth mener, at størstedelen af de eventuelt sparede lønkroner skal gå til de kommunalt ansatte.

- Men det vigtigste er, at pengene bliver på de respektive områder. Så kan vi bagefter aftale, hvad de mere præcist skal gå til, siger han.