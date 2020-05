SF: Det er nu de ældre har brug for opbakning

SF i Kalundborg bruger de 2000 kroner, som partiforeningen ville have brugt på deltagelse i årets Folkemøde Kalundborg i Høng og på 1. maj-aktiviteter, på at glæde andre. Nærmere betegnet både de yngste og de ældste.

- Det er i disse tider, hvor så mange er udfordret af ensomhed, at vi skal hjælpe, hvor vi kan, siger Kristina Püschl, der er formand for SF i Kalundborg.

- SF vil gerne donere aktivitetspenge til indkøb af legetøj til krisecenteret Hera døtrene og til en ny omgang fællessang i Munkesøparken for de ældre. Og vi opfordrer virksomheder eller foreninger til at bidrage økonomisk eller mentalt, siger Kristina Püschl:

- Man kan eksempelvis stable et lille arrangement på benene for de 240 lejemål i Munkesøparken, hvor formanden for aktivitetscenteret, Poul Erik Christensen, gerne hjælper med det praktiske på mobilnr. 21 35 95 75. De ældre risikerer måneders isolation. Der er mange muligheder for at glæde andre, så hold jer ikke tilbage med initiativer.