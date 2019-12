Kirsten Rask (S) så gerne, at en ordning om forebyggende besøg hos ældre blev gjort obligatorisk, med mindre den ældre selv aktivt frabeder sig besøg. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: S vil have øget fokus på forebyggelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil have øget fokus på forebyggelse

Kalundborg - 06. december 2019 kl. 16:45 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraterne så gerne, at det blev gjort obligatorisk, at alle borgere indenfor målgruppen får et forebyggende hjemmebesøg, med mindre borgerne aktivt fravælger besøget.

På seneste møde i Kalundborg Kommunes ældre- og sundhedsudvalg diskuterede medlemmerne de kriterier, som ligger til grund for kommunens forebyggende hjemmebesøg.

Kommunen er ifølge loven forpligtet til at tilbyde alle borgere, der falder indenfor målgruppen, et forebyggende hjemmebesøg. Ideen med besøget er at hjælpe raske ældre med at forebygge eventuelle funktionstab senere i livet og sikre dem en højere livskvalitet.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til borgere, når de fylder 75, 80 og 82 år og derefter årligt. Borgere, der fylder 70 år og bor alene, får samme tilbud, og endelig tilbydes det også til borgere mellem 65 og 81 år som har risiko for at få nedsat social, fysisk eller psykisk funktionsevne.

Socialdemokraterne vil dog gerne gå et skridt videre.

- Vi får flere og flere ældre, og det er noget, vi skal være glade for. Det gør imidlertid også det forebyggende arbejde endnu mere vigtigt. Det er til fordel både for den enkelte borger og samfundet, hvis vi kan forebygge nogle af de udfordringer, som opstår efterhånden, som vi bliver ældre, mener Kirsten Rask (S).

Hun mener, at for få borgere tager imod tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg i dag, og vil derfor gerne gribe ordningen anderledes an.

- For det første mener jeg, at det vil være oplagt at diskutere med de konsulenter, der i dag tager kontakt med borgerne, omkring hvordan vi får flere til at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. Derudover så vi gerne, at vi lavede ordningen om, så alle borgere automatisk får et brev med en dato for et besøg, og derefter aktivt må vælge fra hvis de ikke ønsker besøget, siger Kirsten Rask.

Den idé var der dog ikke flertal for i ældre- og sundhedsudvalget.

- Flertallet mener, at ordningen fungerer godt, som den er.

- Alle borgere i målgruppen bliver kontaktet telefonisk, og får forklaret om muligheden for et hjemmebesøg. De kan tage imod eller takke nej, som de har lyst. Vi ønsker ikke at tvinge noget ned over hovedet på folk, siger formand Peter Jacobsen (DF).