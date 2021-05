Tilflyttere på vandretur i Kalundborg Kommune. Socialdemokraterne var internt splittede da det kom til kommunens nye bosætningsstrategi.Foto: Jan Holm

S splittet om bosætningsstrategi

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 17:11 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Socialdemokraterne havde ikke fælles fodslag, da kommunalbestyrelsen i denne uge skulle stemme om kommunens nye bosætningsstrategi.

Kirsten Rask (S) tog som den første ordet. Hun roste flere dele af bosætningsstrategien, blandt andet dens fokus på erhverv, de 50+-årige og uddannelse og studieboliger, men kritiserede samtidig det manglende fokus på de mindre børn.

- Der står meget lidt om, hvad vi vil tilbyde nytilflyttere med helt små børn. Børn fødes ikke, når de begynder på en videregående uddannelse. Børn har brug for gode daginstitutioner og skoler, så de bliver i stand til at videreuddanne sig på de gode uddannelsesinstitutioner, som vi heldigvis har, sagde hun.

På den baggrund konkluderede Kirsten Rask, at hun var nødt til at stemme nej til bosætningsstrategien.

Hendes partifælle Hanne Olesen var anderledes positiv.

- Jeg synes, at det er en fantastisk god bosætningsstrategi. Jeg tror ikke, at der er nogen familier, der sætter sig og læser de enkelte kommuners bosætningsstrategi for at beslutte sig til, hvor de vil bo, sagde hun.

- Hvis vi legede med tanken om, at vi skulle skrive mere om skolebørnene, kunne vi så tillade os ikke at skrive mere om for eksempel de handicappede eller andre sårbare, fortsatte hun.

Lars Kuhre Mortensen (S) lod sig til gengæld ikke overbevise og ville også stemme nej.

- Hanne har ret så langt, at det handler om, hvor man gerne vil lægge fokus. Her kunne jeg godt have ønsket, at man havde lagt fokus mere på børnefamilierne og havde tonet lidt ned for andre målgrupper. Det er jo børnefamilierne, vi gerne vil have til at flytte til kommunen, sagde han.

Ikke kun Socialdemokraterne tog ordet under debatten. Blandt andet Malene Grandjean (V) bad også om ordet:

- Vi kan altid diskutere, hvem der skal nævnes i en bosætningsstrategi. Man kan godt nævne alt, men så bliver strategien helt ligegyldig. Der er fokus på rigtig mange ting som også de unge og børnefamilierne kigger på i bosætningsstrategien. Den skal ikke være længere end den er, mente hun.

Efter debatten blev den nye bosætningsstrategi vedtaget af flertallet. Imod stemte SF, Enhedslisten, Demokratisk Fællesliste samt Kirsten Rask, Lars Kure og Aase Due fra Socialdemokratiet. For stemte Venstre, De Konservative, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og resten af Socialdemokraterne.