3F-formand Flemming Lassen er utilfreds med, at den socialdemokratiske spidskandidat Tina Beck-Nilsson ikke informerede partigruppen om sin modstand mod byggeri i Klosterparken. Foto: Thomas Rye

S-spidskandidat får hård kritik: Kaldes utroværdig

Kalundborg - 17. august 2021 kl. 12:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

3F-formand Flemming Lassen retter en hård kritik mod den socialdemokratiske spidskandidat Tina Beck- Nilsson, som, han mener, mangler troværdighed og underløber den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Formand for 3F i Kalundborg Flemming Lassen har gået med seriøse overvejelser om at bede den socialdemokratiske spidskandidat Tina Beck-Nilsson om at trække sig.

Det fortæller han på baggrund af et interview, som den 49-årige Tina Beck-Nilsson gav til Nordvestnyt i sidste uge. I interviewet springer Tina Beck-Nilsson ud som modstander af planerne om boligbyggeri i Klosterparken i Kalundborg, og hermed underløber hun den socialdemokratiske byrådsgruppe, der i enighed har stemt for projektet, mener Flemming Lassen.

- Hun har intet mandat, for nok er hun spidskandidat for partiet til kommunalvalget i november, men indtil vælgerne har talt, har hun intet mandat. Hun tromler bare afsted og har ingen respekt for det at være folkevalgt, og faktisk har jeg overvejet, om jeg skal opfordre hende til at trække sig.

- Hun er ikke den samlende person, som vi socialdemokrater i Kalundborg har brug for i øjeblikket, siger han.

Flemming Lassen siger, han blev både forundret og vred, da han læste interviewet, men lægger ikke skjul på, at hans kritik af Tina Beck-Nilsson stikker dybere end den aktuelle sag.

- Det er kendetegnende for de aktuelle problemer i Socialdemokratiet. Man kan ikke finde ud af at samarbejde og kommunikere. Jeg håbede ellers, at Tina Beck-Nilsson havde lært sin lektie for halvandet år siden, men nu begår man præcis de samme fejl igen, siger Flemming Lassen med henvisning til, da Tina Beck-Nilsson sidste år blev valgt som ny spidskandidat for Socialdemokraterne i Kalundborg til fordel for daværende spidskandidat Gunver Jensen.

Tina Beck-Nilsson afviser kritikken.

- Der har i partiet det seneste år været flere afstemninger, der tydeligt viser, at jeg har opbakning fra et flertal af medlemmerne, siger hun.