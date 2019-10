Se billedserie Forhandlingerne om budget 2020 fortsætter i dag, onsdag, på rådhuset. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: S-leder: - Målet er at få alle med i budgetforlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-leder: - Målet er at få alle med i budgetforlig

Kalundborg - 23. oktober 2019 kl. 10:51 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Martin Damm (V) og Gunver Jensen (S) tavse om igangværende forhandlinger, der fortsætter i dag, onsdag.

*

- Jeg tror på, at jeg har »styr« på mine egne i rød blok. Altså foruden Socialdemokratiet SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen. Så håber jeg, at borgmester Martin Damm (V) også har styr på sin gruppe. Målet er, og det skal det også være, at vi skaber et budget, der kan få opbakning af den samlede kommunalbestyrelse.

Det siger lederen af Socialdemokratiet og oppositionen, Gunver Jensen før onsdag eftermiddags fortsatte forhandlinger om at nå i hus med et budget for 2020.

Mandag mødtes kommunalbestyrelsen til en heldagsdialog om budgettet for det kommende år. Gunver Jensen har ingen kommentarer til forhandlingerne på førstedagen:

- Nej, det vil jeg ikke kommentere.

Borgmester Martin Damm (V) er på linje:

- Vi står midt i en proces. Og jeg kommenterer aldrig på processer. Vi fortsætter forhandlingerne onsdag.

Men det er vel dit ønske, at I når frem til et budgetforlig?

- Ja, bestemt. Men lige nu forhandler vi.

Forhandlingerne i dag, onsdag, fortsætter fra klokken 14.

- Man kan da forestille sig, at vi hænger på, indtil vi forhåbentlig når et resultat. Det er der, jeg gerne vil hen, og som sagt, udgangspunktet bør være at ramme en aftale, som alle i byrådssalen kan tilslutte sig, siger Gunver Jensen.

Kan du sige noget om, hvor knasterne er og hvor I er enige?

- Jeg foretrækker, at forhandlingerne finder sted i kommunalbestyrelsens midte. Ikke med eller gennem pressen.

Såvidt Gunver Jensen og Martin Damm.

Der er samlet set lagt spareforslag - effektiviseringer - frem for 38 millioner kroner. Mange am dem har næppe nogen gang på jord, herunder forslag om at lægge institutioner sammen.

At Kalundborg Kommune er udfordret i højere grad end tidligere, er krystalklart. Baggrunden er, at kommunen skal finde besparelser på i omegnen af 50 millioner kroner. Beløbet er udtryk for et budget 2020 i balance. Høringsmaterialet, som administrationen har udarbejdet, og som ligger til grund for budget-forhandlingerne, indeholder forslag til serviceforringelser på op til 14,5 millioner kroner og forslag til effektiviseringer på op til 23,5 millioner kroner, og viften af ideer er bred og spænder lige fra minimumsstørrelser på skoleklasser over besparelser på sprogcenteret til øgede gebyrer på byggesager.