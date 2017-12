Gunver Jensen og Sten Drejø var blandt de socialdemokrater, der kritiserede borgmester Martin Damm (V). Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

S kritiserer borgmester: Dårligt lederskab

Kalundborg - 20. december 2017

- Det er en uacceptabel måde at træffe beslutninger på.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev punkt 4 - kommunens beskæftigelsesplan for 2018 - godkendt. Men det skete ikke uden kritiske kommentarer, som det ses i det indledende citat fra Kaj Buch Jensen.

Socialdemokratiet var nemlig ikke tilfreds med den måde, borgmester Martin Damm (V) præsenterede et nyt afsnit i planen. Tilføjelsen omhandler vigtigheden af at flere unge mennesker gennemfører en relevant erhvervsuddannelse, så udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft kan afhjælpes.

Det er Socialdemokratiet ikke modstander af. Men de var utilfredse med, at Martin Damm sagde, at konstitueringen med Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre anbefalede at tilføje punktet.

- Nu gjorde borgmesteren lidt ud af at nævne, de partier, der støttede op om forslaget. Jeg skal bare sige, at hvis vi var blevet spurgt, ville vi også gerne have været med, sagde Gunver Jensen.

Socialdemokraterne mente, at Martin Damm missede en chance for at samle kommunalbestyrelsen.

- Vi diskuterede det her i Økonomiudvalget, og der kunne du bare have skrevet det ind, sagde Sten Drejø.

Martin Damm erkendte, at emnet var blevet diskuteret på mødet i Økonomiudvalget, men mente ikke, at diskussionen havde været fyldestgørende i forhold til den nye tilføjelse.

- Lige for at præcisere: Vi protokollerede det på ØK (Økonomiudvalget, red.), men det her er bare bredere, sagde han.