S-formand gik af : - Det har jeg sagt hele tiden

Af Bjarne Robdrup

- Det er ganske rigtigt, at jeg ikke længere er formand for Socialdemokraterne i Kalundborg. Jeg er faktisk trådt helt ud af bestyrelsen. Men det er sket efter gensidig aftale, og for bestyrelsen er der intet nyt i den handling, for det er længe siden, at jeg bekendtgjorde, at jeg ville træde tilbage. Det var kun et spørgsmål om tid.