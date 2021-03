S-formand er pludselig stoppet

Formanden for Socialdemokratisk partiforening for Røsnæs, Raklev og Omegn, Hanna Vestenaa, er efter små fem måneder i formandssædet pludselig stoppet. I slutningen af sidste uge meddelte Hanna Vestenaa, at hun fratræder som formand med øjeblikkelig virkning.

- Jeg tror simpelthen bare, at det hele er blevet for meget for Hanna. Det har jo været en turbulent omgang på mange planer gennem nogen tid.

Hanne Vestenaa havde som partiforeningsformand sæde i den gruppe, der arbejder på at skabe grundlag for en fællesledelse for de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg frem mod kommunalvalget til november. Reglerne siger, at de to partiforeninger skal etablere en sådan fællesledelse. Foruden Willy Stig Andersen repræsenteres Socialdemokratisk partiforening for Røsnæs, Raklev og Omegn af Theis Brogård Olsen i fællesledelsesgruppen. For Socialdemokratiet i Kalundborg er det formanden, Lars Kuhre Mortensen og Arne Jensen, der har til opgave at finde fælles fodslag: