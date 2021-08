Se billedserie Maja Hansen, formand, Socialdemokratisk Partiforening For Røsnæs, Raklev Og Omegn: - Jeg kan ikke genkende kritikken.Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: S-formand afviser kritik af gruppeformand i Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

S-formand afviser kritik af gruppeformand i Kalundborg

Kalundborg - 24. august 2021 kl. 09:52 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

- Gunver Jen­sen har været den ­bedste gruppeformand, jeg kan erindre, og jeg har trods alt været politisk aktiv i Socialdemokratiet i nogle årtier. Jeg kan ikke genkende den kritik, som formanden for Socialdemkratiet i Kalundborg, Lars Kuhre Mortensen og andre rejser i et synspunkt i avisen. Og jeg kan heller ikke se formålet med at nedgøre hende som gruppeformand.

Ordene kommer fra formanden for Socialdemokratisk Partiforening For Røsnæs, Raklev Og Omegn, Maja Hansen.

Maja Hansen har været medlem af Socialdemokratiet siden 1968, medlem af den socialdemokratiske amtsrådsgruppe i Vestsjælland, heraf fire år som gruppeformand. Hun har tillige været aktiv i fagbevægelsen, har siddet i kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune og nåede både at være suppleant og bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Kalundborg, inden den nye partiforening blev dannet.

Se fremad

Maja Hansen har fra første færd, med to S-partiforeninger i Kalundborg, givet udtryk for, at medlemmerne skal se fremad mod kommunalvalget senere på året.

- Det har ikke været nogen hemmelighed, at forholdet mellem de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg har været betændt, men vi skal videre, siger hun:

- Men det er ikke den rigtige vej at gå, når Lars Kuhre Mortensen og andre om den nuværende kommunalbestyrelsesgruppe skriver, at »gruppens ledelse har været præget af mangelfuld inddragelse og mangelfuld information, der har gjort det svært at navigere som nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen«.

Og videre, at »der har løbende gennem årene været forsøgt at hjælpe, desværre uden det store resultat. Det er beklageligt og ærgerligt, og har desværre været med til at skubbe til udfordringerne, som vi står midt i lige nu«.

Maja Hansen:

- Den socialdemokra- tiske kommunalbestyrelses-­grup­pe bestod efter sidste valgperiodes begyndelse af to gamle og seks nyvalgte. Det skal naturligvis afføde nogle diskussioner, hvor holdninger kan være forskellige. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være.

Vedholdende og solid

- Jeg kender Gunver Jensen som en vedholdende, solid og flittig gruppeformand, som indenfor rammerne af de aftaler, der er mulige at opnå, forsøger at få sat flest mulige aftryk på beslutningerne. Det er nemt at være synlig, når man konstant er i opposition. Men når man tager del, og tager ansvar, og prøver at påvirke tingene indefra, er man ikke synlig på samme måde. Til gengæld opnår man måske flere resultater, siger Maja Hansen.

Om det kommende valg og processen siger hun:

- Jeg vil ikke bruge energi på at snakke om - endsige nedgøre - andre. Jeg vil tale om det, der er mig på sinde, og om de fem kandidater, som Socialdemokratisk Partiforening For Røsnæs, Raklev Og Omegn stiller op på den fælles liste.

Hvem peger I på som ny formand for fællesledelsen for socialdemokratierne i Kalundborg Kommune?

- Vi er tilfredse med det arbejde, Arne Jensen har udført som fungerende fællesformand. Så hans kandidatur vil vi støtte.