Willy Stig Andersen: - Flere lokale partiforeninger giver flere aktive aktive - og den nye forening vil tilføre en ny politisk og organisatorisk S-dynamik og -samtale til lokalpolitikken. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

S-formand: Vi forsøgte at række hånden frem

Kalundborg - 19. september 2020 kl. 06:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Socialdemokraterne i Kalundborg Kommune, Tina Beck-Nilsson, siger fredag til Nordvestnyt, at »bestyrelsen, efter den turbulente generalforsamling i januar, forsøgt at række hånden frem«:

- Vi vil gerne samarbejde bredt og inddrage alle socialdemokrater. Og det ændres der ikke på med en ny partiforening. Men, som jeg har været inde på, så er midlerne for at nå frem til målet måske den største forskel på de to grupperinger, siger Tina Beck-Nilsson.

Willy Stig Andersen, gennem mange år tidligere partisekretær for Socialdemokratiet i Danmark - og nu en af initiativtagerne til Socialdemokratiet 2020 Kalundborg:

- Den nye partiforening vil bygge på og udvikle indbyrdes samarbejde; vi vil mere åbenhed, vi vil involvere medlemmerne mere, end hvad vi oplever i dag, og vi vil fremme engagementet hos den enkelte. Man kan sige, at vi gerne vil skabe nye rum for den politiske debat. Og for udviklingen i Kalundborg Kommune.

Såvel Tina Beck-Nilsson som Willy Stig Andersen forventer - såfremt begge partiforeninger opnår valg til kommunalbestyrelsen fra januar 2022, at »der vil være fælles fodslag om hvad der er socialdemokratisk politi«.

- Alt andet vil da været underligt, siger Willy Stig Andersen, som ikke tror, at en ny partiforening skader S:

- Vi er i den nye gruppe enige om, at flere lokale partiforeninger giver flere aktive aktive - og at den nye forening vil tilføre en ny politisk og organisatorisk S-dynamik og -samtale til lokalpolitikken.

- Det handler meget om, at medlemmerne har lyst til at være med i det politiske arbejde. Både når der skal diskuteres - og når der skal hænges valgplakater op, siger han.

Ifølge socialdemokratiske love skal der underskrifter fra 25 medlemmer til for at danne en ny partiforening. Disse 25 underskrifter er for længst sikret.

