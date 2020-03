Gunver Jensen (S) mener, at det er lederne på kommunens plejecentre og bosteder, der fortjener ros, ikke borgmester Martin Damm (V). Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

S-formand: - Damm er ingen julemand

Kalundborg - 29. marts 2020 kl. 15:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- En lille håndsrækning til de ældre og de sårbare borgere.

Sådan lød overskriften på en pressemeddelelse, som Kalundborg Kommune i mandags sendte ud. Af meddelelsen fremgår det, at der er blevet afsat 500 kroner per borger på kommunens plejehjem og bosteder for at "forsøde tilværelsen lidt" i en tid, hvor de mere eller mindre er isoleret på deres værelser og ikke må få besøg udefra. Pengene kan eksempelvis bruges på kage, chokolade eller et lille glas til maden, fremgik det.

- Tanken er at gøre denne svære tid lidt lettere og mere indholdsrig under de mange restriktioner, smittefaren bevirker, udtalte Martin Damm til Nordvestnyt i mandags.

Men det er ikke Martin Damm, der forsøder borgernes liv. Det er lederne ude på institutionerne, der fortjener rosen, mener Gunver Jensen, Socialdemokratiets gruppeformand i kommunalbestyrelsen.

- Jeg vil ikke have, at han skal være julemand. Det er ikke borgmesteren, der finder ekstra penge. Pengene er der allerede og tages fra en aktivitetskonto, som institutionerne har. Det er bare lederne, der siger, at de nu vil bruge pengene på en anden måde, og det er jeg stolt over, at de gør, og det er dem, der skal have rosen for det, siger hun.

Ikke en håndsrækning Gunver Jensen mener ikke, at der er tale om "en håndsrækning", som det formuleres i pressemeddelelsen.

- Vi skal ikke som politikere profilere os på, at vi har fundet nogle penge, for det er ikke det, vi har gjort. En håndsrækning er noget, man får i en situation, hvor man har brug for det. Det er ikke noget, der bliver omfordelt, siger hun.

Nordvestnyt har forholdt Martin Damm (V) kritikken, og borgmesteren fastholder, at der er tale nye midler.

- Vi sætter 500 kroner af ekstra, og de penge ville de ikke have fået ellers, siger han.

- Men kommer de her penge ikke fra institutionernes egne budgetter?

- Ikke nødvendigvis, og jeg ved ikke engang, om de har et særskilt aktivitetsbudget, siger Martin Damm og uddyber:

- Der kommer et kæmpe regnestykke, når coronasituationen er overstået. Vi bruger eksempelvis ikke så mange vikarer i folkeskolen p.t., og vi kører heller ikke skoleelever rundt i busser.

Brugt håndsprit-budget - Omvendt er vores budget til indkøb af værnemidler som håndsprit og beskyttelsesmasker sprængt i stumper og stykker. Så på et tidspunkt skal vi have flyttet nogle budget-penge rundt, og der skal vi nok finde de 500 kroner per borger, siger han.

Han fortæller, at han selv kom på ideen om at gøre noget ekstra for borgerne. Herefter forhørte han sig hos formændene for henholdsvis ældre- og sundhedsudvalget og socialudvalget samt hos kommunens administration.

- Og så spørger man ud til lederne på plejehjem og bosteder om, hvad der kan lade sig gøre. Ideen var, om man ikke kunne gøre noget ekstra for de her borgere. Jeg tror, de fleste kan forestille sig at være alene på sit værelse uden at få besøg, siger Martin Damm.

Gunver Jensen giver ikke meget for borgmesterens udlægning.

- Dem der har fundet på det her, er lederne, og det skal være de rigtige, der roses. Hvis vi som politikere skal bevillige ekstra penge, så skal vi være enige om det, og det ved borgmesteren også godt, siger hun.