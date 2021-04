De to socialdemokratriske partiforeninger i Kalundborg står stejlt overfor hinanden i sagen om Kirsten Rasks dobbeltmandat.

S-foreninger splittede igen: Uenige om dobbeltmandat

Kalundborg - 20. april 2021 kl. 11:11 Af Thomas Rye og Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Uenighed om, hvorvidt Kirsten Rask (S) skal have lov til at genopstille til både kommunalbestyrelsen og regionsrådet, skaber ny splittelse mellem de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg.

Socialdemokraterne i Kalundborg skal til urafstemning for at afgøre, om Kirsten Rask skal have dispensation fra partiets regler om dobbeltmandat og have lov til at genopstille til både kommunalbestyrelsen og regionsrådet, og igen tegner der sig et billede af, at de to socialdemokratiske partiforeninger står stejlt over for hinanden.

Således opfordrer bestyrelsen for Socialdemokratiet i Kalundborg i et brev til medlemmerne til at stemme for en dispensation, mens tonerne er helt anderledes fra bestyrelsen i Socialdemokratisk partiforening for Røsnæs, Raklev og Omegn, der anbefaler medlemmerne at stemme imod.

Willy Stig Andersen, der sidder i fællesledelsen for de to socialdemokratiske partiforeninger, nedtoner uenigheden, men erkender, at man langt fra er enige om dobbeltmandater i de to partiforeninger.

- Nu er det så op til medlemmerne at træffe en beslutning, siger han.

Kirsten Rask selv understreger, at hun er indforstået med, at hendes dobbeltmandat skal til urafstemning.

- Normalvis klarer man det (at få dispensation, red.) på en generalforsamling, som vi har gjort, hvor jeg fik massiv opbakning. Nu har vi en overgangsledelse, og da vi ikke kan afholde generalforsamling eller repræsentantskabsmøde grundet Covid-19, så er der urafstemning i stedet, siger hun.