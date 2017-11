S: Peter Jacobsen gav håndslag på at vælte Martin Damm

To dage før valget gav DF's Peter Jacobsen på et møde med S, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti håndslag på, at han ville være med til at vælte Martin Damm som borgmester, såfremt der var det fornødne flertal imod Martin Damm.

- Det betød jo bare, at de ville undlade at stemme på ham, men at de samtidig afviste at stemme på Martin Damm som borgmester. På den måde kunne vi under alle omstændigheder skabe et flertal på 13 mandater mod 12 i kommunalbestyrelsen, fordi SF og Enhedslisten ville undlade at stemme, tilføjer Gunver Jensen.