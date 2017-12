S: Dårlig start på de næste fire år sammen

S er sure over, at Martin Damm (V) gav æren for at fremsætte et forslag om en tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2018 til hans eget parti samt støttepartierne Danske Folkeparti og Radikale Venstre. Borgmesteren vidste nemlig udemærket godt på forhånd, at Socialdemokratiet var helt enige i forslaget, siger Gunver Jensen.