Socialdemokratiet i Kalundborg er modstander af boliger i Klosterparken, siger Tina Beck-Nilsson. Foto: Thomas Rye

S: Byggeri i Klosterparken vil være en fejl

Kalundborg - 10. august 2021 kl. 12:31 Af Thomas Rye

Der er brug for flere boliger i ­Kalundborg Kommune, men de skal ikke ligge i Klosterparken, mener Tina Beck-Nilsson (S). Hun kritiserer samtidig processen for lukkethed og alt for sen borgerinddragelse.

Socialdemokraterne i Kalundborg har brugt en god del af sommeren på at diskutere AP Pensions og Kalundborg Kommunes planer om at bygge boliger i Klosterparken, og i partiforeningen er der bred enighed om, at der burde have været langt mere åbenhed i sagen på et væsentligt tidligere tidspunkt.

- Processen har været alt for lukket, og borgerinddragelsen er kommet alt for sent. Vores medlemmer af kommunalbestyrelsen har naturligvis respekteret deres tavshedspligt, så vi har ikke haft en reel mulighed for at drøfte sagen i baglandet. De har været meget dårligt stillet i denne sag, mener partiets borgmesterkandidat, Tina Beck-Nilsson.

- Nogle gange er man naturligvis nødt til at handle hurtigt og træffe en beslutning, men jeg mener generelt, at det ville være sundt for Kalundborg Kommune, at man lyttede mere til borgere og foreninger. Ikke kun i byggesager som denne, men i alle større sager, som berører mange borgere, siger hun.

Problemet er, hvis man spørger Tina Beck-Nilsson, at hvis man venter for længe med at spørge borgerne, så risikerer man allerede at have fastlagt sig på et projekt, inden borgerhøringen overhovedet kommer i gang.

- Jeg kunne godt frygte, at vi risikerer at stå i en situation, hvor selvom der kommer nok så mange høringssvar med gode argumenter, så har man allerede låst sig så fast på projektet, at der i realiteten ikke kan ændres noget af betydning, mener Tina Beck-Nilsson.

Hun understreger, at Socialdemokratiet i Kalundborg ønsker flere boliger til kommunen, og at det alene er placeringen i Klosterparken, som man ikke er tilfreds med.

- Vi vil rigtig gerne have flere boliger i Kalundborg, og ikke kun i Kalundborg by. Der mangler generelt boliger i Kalundborg Kommune, og vi vil arbejde for at skabe flere områder, hvor der er plads til forskellige boligformer. Eje og leje, bofællesskaber for unge og ældre, nye boformer og blandede bydele. Placeringen i Klosterparken er bare forkert, siger Tina Beck-Nilsson og fortsætter:

- Det er rigtigt, at Klosterparken, som den ser ud i dag, ikke bliver brugt ret meget, men parken har et stort potentiale. Den kunne for eksempel indrettes med små søer og blomster samt siddepladser og stier, så den blev lettere at bruge for såvel unge som gamle. Hvis parken først bliver inddraget til boliger, så er løbet imidlertid kørt, og vi får aldrig den mulighed igen, mener hun.

Samtidig er man i Socialdemokratiet bekymret for, hvad der kommer til at ske med Kaalund Kloster.

- Kaalund Kloster er en så speciel, historisk bygning, at det ville være utrolig ærgerligt, hvis den blev omdannet til private boliger, hvor kun en lille gruppe borgere har adgang. Her føler jeg, man burde tænke mere kreativt. Kaalund Kloster kunne blive et fantastisk kulturhus, eller måske kunne det være en interessant placering for den nye arkitektuddannelse, siger Tina Beck-Nilsson.