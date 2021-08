Elever fra 7. klasser i hele kommunen har i de sidste uger rejst til Røsnæs, for at deltage i et særligt teambuilding-arrangement. Foto: Mie Neel

Ryste sammen-tur på Røsnæs

- Det er en mulighed for arrangørerne til at møde eleverne og introducere dem for de tilbud de hver især repræsenterer. For eksempel er det mig som er SSP-koordinator i Kalundborg by, så når jeg næste gang besøger Skolen på Herredsåsen, så ved eleverne allerede hvem jeg er, og det er ikke så farligt at henvende sig til mig, hvis de har brug for min hjælp, forklarer han.