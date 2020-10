Ryst dit sovedyr

De fleste danske børn kender Rosa fra Rouladegade fra DR's børnekanal Ramasjang, og det var tydeligt at børnene på Høng Skole havde glædet sig til at opleve hendes optræden. De klappede og jublede og rystede deres sovedyr i luften så Rosa kunne se dem allesammen.

Koncerten var arrangeret i samarbejde med Kalundborg Biblioteker, og havde oprindeligt været planlagt som et arrangement for de lokale børnehave samt Høng Skoles 0. klasser. På grund af coronaepidemien havde børnehaverne imidlertid måtte melde afbud, og i stedet havde man inviteret eleverne fra skolens 1. og 2. klasser med.

De større elever var mindst lige så begejstrede som eleverne fra 0. klasse, og Rosa fra Rouladegade fik børnene til at hoppe, synge og hjælpe med at bage lagkage.

Sidstnævnte fik børnene dog ikke mulighed for at smage, for kagen endte med at blive smurt godt ud i hovedet på Rosa og guitaristen Palle, efter de to i starten af forestillingen havde indgået et væddemål.