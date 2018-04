Se billedserie - Jeg har en datter, der ryger, og en søn, der er fanatisk ikke-ryger, fortæller Vivian Christensen. Foto: Søren Kloster Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Rygere vil helst stoppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rygere vil helst stoppe

Kalundborg - 06. april 2018 kl. 21:05 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Det er ikke alle rygere, der har lyst til at diskutere deres rygevaner og -holdninger med Nordvestnyt. Men de, som gerne ville, da avisen sendte et par mand på gaden for at lave en voxpop om emnet, ønskede alle at stoppe med at ryge.

- Jeg har røget, siden jeg var 13, og jeg ved med mig selv, at det ikke går på længere sigt. Jeg har røget rigtig meget, når jeg føler stress, men er kommet ned på en pakke om dagen, siger Sandra Engberg, der arbejder som sosu-assistent i Kalundborg Kommune.

Hun fortæller også, at dét med børn rykker nærmere for hende, og så skal røg være bandlyst.

- Jeg har røget, siden jeg var 14, og i dag er jeg 25. Jeg vil gerne stoppe, men ikke lige nu. Min plan er at være helt røgfri, når jeg fylder 30, og jeg tror, at jeg vil bruge nikotin-tyggegummi for at stoppe og måske begynde at dampe i stedet, fortæller Daniel Winther Jensen, der ryger Chesterfield og er kommet ned fra cirka 40 om dagen til 20.

Daniel Winther Jensen, der går på CSU Kalundborg, nævner også, at det ikke er let at holde op med at ryge, og så er det også en dyr vane, nævner han.

Vivian Christensen, som er fra Næstved og var i Kalundborg på privat besøg, fortæller, at hun er 45 og har røget, siden hun var 14:

- Jeg har været stoppet, men begyndte desværre igen. Det er et stort ønske at holde op med at ryge, men det er en beslutning, som kræver stort overskud. Og disciplin.

Vivian Christensen nævner, at hun har en datter på 27, som også er ryger, men hun har også en søn på 16, som er fanatisk ikke-ryger.