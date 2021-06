Høng Bevægelsespark bag Dommergårdens Have får snart tilført en ny legekonstruktion, der blandt andet omfatter glidespiral og tre rutsjebaner. Foto: Mik Foto: Mik

Rutsjebaner til de små ved Bevægelsesparken

Kalundborg - 20. juni 2021 kl. 06:14

Af Bjarne Robdrup

Området ved Høng Bevægelsespark på Rosenvænget 25 (bag Dommergårdens Have) vil snart blive tilført en legekonstruktion for de mindste i alderen fra et til seks år. Projektet udgør en del af Få Det Fikset-konceptet med kommunale støttekroner, hvor Høng samlet har fået bevilget en million kroner, som fordeler sig på fem forskellige projekter.

Det konkrete projekt koster 365.000 kroner at opføre, og konstruktionen indeholder blandt andet tre rutsjebaner. Kommunalbesturelsen træffer den endelige afgørelse onsdag, men økonomiudvalget anbefaler, at pengene frigives.

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat 12 millioner kroner til 'Få det Fikset' initiativer fordelt på hele kommunen, og aktionsgrupper i de enkelte byer har bearbejdet og indstillet forskellige projekter.

Foruden de 365.000 kroner, det koster at etablere legepladsen ved Bevægelsesåparken, er der afledte årlige driftsudgifter, som i alt forventes at udgøre 10.000 kroner, som indgår i det administrative budget fra året efter, at legepladsen er taget i brug.

Høng-området har gennem aktivt opsøgende arbejde ved opslag, benarbejde hos lokale foreninger og skoler foruden ved stand på Folkemødet i Høng i 2019 skabt stor opmærksomhed på projekterne i byen. De fem projekter er:

Lys på stier bl.a. Blommehaven-Askelunden

Legekonstruktion for børn - Høng Bevægelsespark (som altså påbegyndes snart)

Uderum ved biblioteket

Julebelysning Hovedgaden

MTB-spor i og omkring Høng

Om forslaget for legekonstruktion for børn - Høng Bevægelsespark er det tilføjet til sagens behandling, at der i Høng Bevægelsespark i flere år har været en aktivitetsplads med forskellige lege- og motionsredskaber. Det nye 'Få det Fikset' projekt handler om en legeaktivitet målrettet til mindre børn - herunder også til børn med bevægelseshandicap. Legekonstruktionen bliver således et supplement til eksisterende lege- og motionsaktiviteter på pladsen. Legekonstruktionen, der søges midler til, er bygget op som et rampesystem med adgang til aktivitetsvægge, tre rutsjebaner i forskellige højder og en glidespiral.

Det er vigtigt for aktionsgruppen, at legekonstruktionen skal være tilgængelig for alle børn og er derfor opbygget med rampesystem, som muliggør, at børn i kørestole eller med gangstativer kan bevæge sig op i aktiviteten og være en del af fællesskabet. Legekonstruktionen der søges midler til, er således en aktivitet tilgængelig for alle børn.