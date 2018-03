Rusten angriber efter fugtig vinter

- Alle dele på bilen, der kan komme i kontakt med salt, er i farezonen. Det er især undervognen, karosseriet og de mekaniske dele på bilen, som risikerer rustangreb. Dette betyder at bremser, hjulophæng og elektronik, som alle er ekstremt vigtige for sikkerheden, er udsatte.

Det er i kombination med fugt, det bliver rigtig farligt for bilerne. Faktisk øger denne kombination risikoen for rustangreb med 25 pct.

- Benyt derfor muligheden til at få bilen rusttjekket, når vi holder åbent hus i weekenden den 17.-18. marts fra kl. 10-15. Her har man mulighed for at få et gratis rusttjek af bilen, samt 20 pct. rabat ved bestilling af en rustbehandling, oplyser Kasper Andersen, indehaver af Vestsjællands Antirust Center i Ubby, som er et Dinitrol Center.