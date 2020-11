Under jorden rundt om i Kalundborg Kommune findes der kilometervis af gamle nedlagte kloakledninger. De gamle kloakledninger er en forureningsrisiko og et populært ynglested for rotter. Derfor er Kalundborg Forsyning i fuld gang med at opspore og foregle de gamle ledninger. Tirsdag var tv-operatør John Rickens og hans kamera på jagt i Store Fuglede. Foto: Per Christensen

Rotternes ynglesteder skal forsegles

tivarbejde, hvor de forsøger at opspore kommunens gamle kloakledninger. Ledninger der de fleste steder er blevet erstattet af et nyt ledningsnetværk, men som stadig ligger nede i jorden.

Sammen med to kollegaer fra ­Kalundborg Forsyning er tv-operatør John Rickens gået i gang med et større stykke detek-

I rottebekæmpelsens navn er Kalundborg Forsyning i gang med at opspore og forsegle gamle kloak­ledninger i hele kommunen. De gamle ledninger bruges ikke mere, men bliver let til et populært ynglested for rotter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her