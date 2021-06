Rosoman på svensk tv

Mandag eftermiddag rykkede et filmhold fra Workpunk Media ind på Plantevej 3 i Løve på Torben Thims Rosenplanteskole (Valdemar Petersens Eftf.). Her var både danske og svenske stemmer, for anledningen til filmoptagelserne hos rosengartner Torben Thim er et kommende webinar i den historiske, østsvenske by Kalmar, iscenesat af Svenska Rosensällskabet, som var vært ved optagelserne i Løve, i forbindelse med åbningen af Kalmar Rosenhave med en navngivningsceremoni. En stor begivenhed for rosenfans i hele norden.