Roser fra rektor: - I interesserer jer for samfundet

28. juni 2019

Rektor Mads Lyngby Skrubbeltrang uddelte mange roser til årets studenter og hf'ere i Høng. Både for fagligt engagement og for at støtte og hjælpe hinanden.

I har ikke kun interesseret jer for det faglige, nej, I har også interesseret jer for hinanden. Det vil jeg gerne rose jer for. I er en årgang, som har sørget for en positiv stemning på skolen. Jeg synes, at det har været givende at møde jer i faglige sammenhæng, men bestemt også hvad angår de sociale aktiviteter.

Rektor på Høng Gymnasium & HF, Mads Lyngby Skrubbeltrang, leverede en ordentlig buket verbale roser til årets studenter og hf'ere i sin dimissionstale til afgangseleverne:

- I fremstår som nogle unge mennesker, der hjælper hinanden, støtter hinanden, når der er brug for det. I har fundet sammen i mindre grupper under det store fællesskab, og det er fantastisk at se, hvordan der på skolen er opstået venskaber og forelskelse - sammenhold på tværs af klasser og uddannelser.

- Men udover det sociale aspekt, så har I også udmærket jer ved at være engagerede i skolens liv uden for undervisningen, fortsatte rektor.

- Et eksempel er jeres spørgsmål til den politiske debat, vi havde i februar. Det er den bedste debat, jeg har været til længe, da jeg her oplevede, at I som unge mennesker interesserer jer for, hvordan vores samfund kommer til at se ud i fremtiden. Politikeren ­Zenia Stampe (R), som deltog i debatten og senere på året var grundlovstaler på gymnasiet, sagde til mig efter debatten, at I havde været nogle af de elever, der havde de mest relevante spørgsmål for den politiske diskussion på de gymnasier, hun havde besøgt. Et tydeligt tegn på engagement.

Mads Lyngby Skrubbel­trang berørte naturligvis også det faglige fundament:

- Husk, at selvom nogle vil fortælle os, at en rød og blå hue er uddannelse til en støvet bogreol, medmindre man har et tårnhøjt snit, så vil jeg lige minde om, at med 2 i gennemsnit er der adgang til over 400 forskellige, videregående uddannelser. Er gennemsnittet på jeres eksamensbevis derimod 7, åbner det døren til 75 procent af alle videregående uddannelser. Husk lige det, når I overvejer den nærmeste fremtid; I har fået et bevis, der åbner rigtig mange døre.

- Jeg tillader mig at konkludere, at I er kendetegnet ved at være sociale og generelt engagerede. Men hvordan forstørrer og forklarer man disse træk eller kompetencer, når det handler om uddannelse? Måske kan det defineres som dannelse. Et af ungdomsuddannelsernes fortrin er, at man som student ikke kun bliver til noget, nej, man bliver også til nogen. I perioden, hvor man går i gymnasiet, møder man mennesker med andre holdninger og værdisæt. Og selvfølgelig lærer man meget om sig selv ved at få afprøvet sine holdninger og skulle argumentere for sin sag, fastslog rektor.

- Dannelse er, når mennesket udvikler sin karakter, sin personlighed, i mødet med en verden, som formår at præsentere emner, der kræver fordybelse og omstilling. Og netop dette gør sig gældende på et gymnasium, og måske specielt på Høng Gymnasium og HF, hvor der både er stx, hf, eux og kostafdeling; i mødet med en verden af ny faglighed og nye sociale relationer skabes jeres karakter - og det er dannelse.

- I har modtaget undervisning i et læringsfællesskab, hvor der ikke altid findes entydige svar, men hvor man skal tænke selvstændigt og reflekterende for at kunne forklare og forstå verden og sig selv. At blive noget samtidig med at man bliver nogen, konkluderede Mads Lyngby Skrubbeltrang.