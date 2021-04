Se billedserie Rosé-tid. Søren Bosendal har valgt 14 roséer til inspiration i nyt katalog. Fotos: Claus Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Rosé-vine i lange baner til en lun tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rosé-vine i lange baner til en lun tid

Kalundborg - 21. april 2021 kl. 07:01 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Rosé. Folk har taget de lyserøde vine, der signalerer friskhed, sol og lune tider til sig.

Rosé-vinene er blevet in. Salget er steget nærmest eksplosivt i de seneste år.

Nu kommer Søren Bosendal, indehaver af Kalundborg Vinhus på Kordilgade 38 med et lille katalog med inspiration til brug af rosévine her i foråret og til sommer.

»Rosé-tid« kalder han kata­loget, der er udgivet i samarbejde med leverandøren Vinens Verden-Wine.dk som inspiration til valg af vine.

Initiativet fra Kalundborg-vinhandleren er led i et fremstød, han er i gang med for rosé.

- Det er et signal om, at vi går mod lysere tider. At vi på alle måder kommer mere ud - også i overført betydning, siger Søren Bosendal.

Han skruer ikke ned for alt det andet, men lægger lige nu ekstra vægt på at slå et slag for rosé. Folk forbinder jo rosé med forår, forsommer og sommer.

Og er der en, der ved meget om vin, så er det Søren Bosendal.

Bosendal har med vin at gøre fra morgen til aften hver eneste dag: Røde, hvide, rosé og al anden vin og spirtus.

Kataloget rummer 14 franske, italienske og tyske rosévine plus fire røde: Et par lette og et par lidt mere fyldige til sommerens grillretter.

På hylderne i vinhuset er der 50 forskellige rosévine. - I hvert fald, siger vinhandleren.

Han har især de seneste fem-otte år solgt meget rosé.

- Salget afhænger i høj grad af vejret. Rosé-salget kan lynhurtigt stige mellem 50 og 70 procent, når det sætter ind med lunt, varmt og solrigt vejr.

Søren Bosendal selv er glad for rosé. Det gælder også på terrassen, når han griller - på kulgrill, selvfølgelig, føjer han til.

- Det gælder både, når den står på grillet lam og på barbeque. Roséen giver god friskhed til maden, især når det er lunt og varmt.

Der er ligesom noget spræl over det, når der skænkes rosé. Friskhed, et signal om samvær, hygge og afslapning.

- Den tid er forbi, da rosé »bare« var en lyserød sød vin. De findes da stadig, men det er ikke dem, der trækker mest nu. Der er så mange forskellige, og mange af dem er i særklasse. Det er ikke svært at finde en rigtig god rosé, også i den prisvenlige ende af skalen, understreger Søren Bosendal.

I kataloget er prisspændet på de 14 rosévine fra 60 og op til 219 kroner.

Der er roséer, der kan bruges som apéritif og til skaldyr. Der er dem, der er specielt velegnede på frokostbordet og ved grillen. Og så er der jo også dem, der - som Bosendal påpeger i sit katalog - nærmest tigger om at blive nydt som »et glas i utide«. Ja, og der er rosé til desserten og til afslapning og lediggang. Og så kan man i øvrigt også godt få boblende rosévine.

Spændet er stort, og med stigende temperaturer er der næppe tvivl om, at katalogets overskrift taler sandt: Det er rosé-tid.