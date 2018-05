Erhvervsdirektør Hans Søie har ros til Kalundborg Kommune for en inddragende proces. Foto: Per Christensen

Ros til ny model

Kalundborg: - Stor ros til Kalundborg Kommune for en inddragende proces i forbindelse med udarbejdelse af en ny model for mindre håndværker­ydelser.

- Resultatet af dialogen blev et bredt ønske om at udbyde opgaverne anderledes fremover. Især var det hensynet til, hvordan flere ville kunne komme i betragtning til opgaver, fortæller Hans Søie og Per Junge.

Efter den 19. maj 2018 har Kalundborg Kommune ingen rammeaftaler for de mindre håndværkerydelser. I stedet for kan man som håndværker melde sin interesse på kommunens hjemmeside. Denne hjemmeside er under revision, men forventes at være klar den 29. maj 2018. Den nye model for tildeling af opgaver træder i kraft d. 15. august 2018.