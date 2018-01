Ros og en løftet pegefinger fra Novozymes

Se billedserie I Novozymes er der glæde over, at diplomingeniøruddannelsen i bioteknolog er kommet til Kalundborg, hvor virksomheden har en stor produktion. Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Kalundborg - 19. januar 2018 kl. 18:04 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: - Det er godt, at regeringen arbejder for at flytte fagspecifikke uddannelser til de steder, hvor der findes job og vækst. Vi er for eksempel glade for, at diplomingeniøruddannelsen i bioteknolog er kommet til Kalundborg, hvor vi har en stor produktion.

Sådan siger Mads Thaysen, funktionschef i Novozymes i Kalundborg, og han tilføjer, at gode uddannelser lokalt gør egnen mere attraktiv for virksomhedens ansatte.

Novozymes-funktionschefen har dog også en løftet pegefinger til regeringen efter nyheden om, at dele af bioanalytiker-uddannelsen kommer til Kalundborg:

- Det er ikke nok kun at flytte uddannelser. I Danmark skal vi fortsat investere i de tekniske, videnskabelige uddannelser, der gør at vi kan klare os i den internationale konkurrence, siger Mads Thaysen.

Danmark kommer til at mangle 10.000 kandidater inden for teknologi, naturvidenskab og IT i 2025, viser ny prognose fra Engineer the future.

- Vi kan kun håbe, at vi med den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg kan få flere lokale unge til at tage en ingeniøruddannelse, siger Mads Thaysen funktionschef hos Novozymes i Kalundborg og tilføjer, at alt tyder på, at der kommer til at være rift om fremtidens ingeniører fra den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg.

De senere år har landets ingeniør-, IT- og naturvidenskabsuddannelser haft stigende optag, men ifølge prognosen er det ikke nok til at kunne dække fremtidens behov. Ingeniørmanglen kan ifølge Thomas Damkjær Petersen, formand for Engineer the future og IDA, spænde ben for både vækst og velfærd i Danmark.

- Vi har de seneste år arbejdet intenst på at promovere de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i alliancen Engineer the future og med det stigende optag, kan vi glæde os over, at vi er nået et stykke. Vi står imidlertid stadig med en beklagelig arbejdskraftmangel og en kæmpe udfordring med udsigt til flaskehalse, der risikerer at skade virksomhedernes vækstpotentiale og dermed også fremtidens velfærd, forklarer Thomas Damkjær Petersen.