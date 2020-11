Det kommer til at gå løs - på den coronasikre måde - i fire timer på fredag den 27. november udenfor Kalundborg Vinhus med uddeling af smagsprøver og salg årets Kalundborg Rom. Søren Bosendal glæder sig. Fotos: Jørn Nymand

Artiklen: Rom - specially bottled for Kalundborg Vinhus

Rom - specially bottled for Kalundborg Vinhus

Søren Bosendal fortsætter den gode tradition op til jul og lancerer for sjette år i træk en ny Kalundborg Rom.

Han er klar til at dele smagsoplevelser ud Black Friday den 27. november, hvor man også kan købe rommen.

- Vi rykker udenfor butikken den dag fra kl. 15-19, hvor vi fra tre borde deler smagsprøver ud. Det hele bliver arrangeret og kommer til at foregå under coronasikre forhold, lover Søren Bosendal, som glæder sig til at præsentere endnu en ny rom til kalundborgenserne. Der bliver også delt smagsprøver ud på den utroligt populære juleøl - Carolus Christmas, hvor Søren Bosendal får hjælp fra Tony fra Klosterbryggeriet.