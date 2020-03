Vagter ved indkørslen til genbrugspladsen sørgede for, at bilisterne ventede, til det blev deres tur.Foto: Per Christensen

Rolig genåbning af genbrugsplads

Servicemedarbejderne på genbrugspladsen på Asnæsvej i Kalundborg havde forventet at blive rendt over ende, da pladsen tirsdag morgen genåbnede efter corona-lukningen, der ramte Argo-genbrugspladsen den 13. marts for at begrænse risikoen for corona-smitte.