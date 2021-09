Unge roere giver mange flere penge i kassen end ældre roere. Det er Tissø Roklub utilfreds over. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Roklub om »forbandet« regel: Urimelige vilkår sammenlignet med andre

Kalundborg - 25. september 2021 kl. 05:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

De seneste måneder har Tissø Roklub oplevet det, som enhver forening drømmer om: flere medlemmer.

Ved klubhuset, der ligger lige, hvor Øvre Halleby Å munder ud i Tissø, har flere børn og unge fra Kalundborg indfundet sig. Med sig har de endda haft deres forældre, som - i stedet for at køre frem og tilbage massevis af gange - selv har meldt sig ind i klubben.

De voksnes entusiasme har imidlertid en slagside.

- De voksne, der er blevet medlem i august, er en direkte udgift for os, siger Lis Bay, rochef i Tissø Roklub.

Roklubben har ligeledes oplevet, at de har fået en voksen mand med handikap som medlem. Manden har sin egen hjælper med, men Lis Bay forstår ikke, at det ligefrem skal koste klubben penge, at man får et medlem med et handikap.

Årsagen er 25-årsreglen. En regel, som Lis Bay kalder »forbandet«. Den betyder, at roklubben, fordi den selv ejer sine lokaler, kun får tilskud for andelen af medlemmer under 25 år. Hvis et nyt barn melder sig ind, og barnets forældre gør det samme, så bliver Tissø Roklubs tilskud fra Kalundborg Kommune mindre.

Kommunen kunne ændre reglen og forhøje tilskuddet, hvis de ville. Det ville koste omkring 350.000 kroner for alle omfattede foreninger, og Lis Bay er ikke i tvivl om, at det er en god idé.

- Det er så urimeligt.at fordi vi for 50 år siden magtede at bygge lokalerne selv, så er vilkårene fuldstændig anderledes, siger Lis Bay.

Gode råd er dyre De fleste idrætsforeninger, blandt andet en af kommunens andre roklubber, Kalundborg Roklub, lejer sig ind i lokaler, som kommunen ejer, hvilket giver helt andre vilkår, hvor man får flere udgifter dækket.

I Tissø Roklub har man tidligere forsøgt at sælge sit klubhus til kommunen for netop at få andre vilkår, uden at det er lykkedes.

I stedet, fortæller Lis Bay, er man tidligere blevet opfordret til at splitte den over 70 år gamle forening op i to, så man bedre kunne få tilskud, hvis de 60 procent under 25 år af klubbens godt 100 medlemmer kom i sin egen klub.

Det kan klubben ikke, mener rochefen.

- Det ville kræve en helt ny bestyrelse og en masse administrativt ekstraarbejde. Det er vi for få medlemmer til, siger Lis Bay.

Rochefen er i forvejen udfordret af, at meget tid, hun som frivillig bruger, går med at søge fonde til at sikre, at økonomien er god.

En anden mulighed ville være at hæve kontingentet, men også den løsning er svær at forestille sig som gangbar.

- Vores priser spejler sig i Kalundborg Roklubs, så hvis vi blev meget dyrere, tror jeg, at mange medlemmer ville vælge dem i stedet, siger Lis Bay.

Mindre motivation I Rørby-Værslev IF kender man også til udfordringen. Her omfatter det kun fodboldafdelingen, da den ejer sit eget klubhus.

Her har man imidlertid en større andel af børn og unge, så de økonomiske konsekvenser af 25-årsreglen er mindre. Det har dog alligevel en konsekvens.

- Motivationen for at tiltrække yngre medlemmer er meget større, for seniorfodbold er nærmest en stor underskudsforretning, siger Thomas Djernis, formand for Rørby-Værslev IF's fodboldudvalg.

Tilbage til gamle regler Tilbage står spørgsmålet, om politikerne mener, at det er værd at bruge de omtrent 350.000 kroner, som det ville koste at forhøje tilskuddet.

I folkeoplysningsudvalget er der forståelse for Tissø Roklubs frustrationer, men det bliver tidligst næste år, at der bliver kigget grundigt på det.

- Vi har brug for at analysere det grundigt og vide mere om konsekvenserne. Måske hjælper det et sted, men så må vi måske skade et andet sted. Så det må et nyt udvalg kigge på efter kommunalvalget, siger Hans Kurt Jørgensen (DF) fra folkeoplysningsudvalget.

Et andet sted, hvor der måske kunne være hjælp at hente, er i kultur- og fritidsudvalget. Udvalgsformand Hans Munk (R) mener heller ikke, at de nu og her har økonomi til at løse problemet.

Han har i stedet tænkt sig, at når lejligheden byder sig, vil han foreslå kommunalbestyrelsen, at man vender tilbage til, hvordan reglerne tidligere var på området.

- Engang så talte medlemmer over 60 år med på samme måde, som dem under 25 år gør i dag. Det kunne være en måde at løse det på, siger Hans Munk.