Se billedserie Lørdag inviterede Tissø Roklub til åbent hus. Blæsevejret til trods, kom flere nybegyndere ud og prøve at ro på Halleby Å. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Roklub inviterede til åbent hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roklub inviterede til åbent hus

Kalundborg - 23. maj 2021 kl. 10:04 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Vinden over Tissø var lørdag eftermiddag hård, og søen var fyldt med store bølger. Derfor måtte deltagerne i årets åbent hus arrangement ved Tissø Roklubs i stedet søge op ad Halleby Å, hvor der var mere roligt vand, som nybegynderne kunne prøve kræfter med.

- Vi har den regel, at når der er hvide skumtoppe på Tissø, så sejler vi ikke ud på søen, forklarede en instruktør, mens hun hjalp to besøgende med at bære kajaker ned til vandet.

Tissø Roklub har holdt åbent hus i den tidlige sommer de sidste mange år.

- Det lykkes os normalt, at kapre flere nye medlemmer, hver gang vi kan holde åbent hus, så vi håber ikke vejret får alt for mange til at holde sig hjemme, siger Niels Sørensen fra Tissø Roklub.

Sammen med Knud Nielsen er han ved at hejse Dannebrog i flagstangen over roklubben i dagens anledning. Flaget er et splitflag, som man ellers normalt kun ser brugt hos civile og militære myndigheder og institutioner.

- Splitflaget må jo normalt kun bruges af staten, men roklubber er undtaget per kongelig resolution. Jeg mener, at det var fordi Frederik 9. selv var medlem af en roklub, fortæller Niels Sørensen.

Tissø Roklub blev stiftet tilbage i 1950, og har den dag i dag mellem 80 og 100 betalende medlemmer.

- Vores ungdomsafdeling mødes hver mandag og onsdag aften klokken 17.30. Derudover mødes vores seniorer om formiddagen mandag, onsdag og lørdag. Mange medlemmer laver desuden egne arrangementer, fortæller Niels Sørensen.