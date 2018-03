Morgenroerne i Kalundborg Roklub er aktive alle hverdage og har flere bådtyper at vælge imellem, for eksempel toer med styrmand, firer med styrmand og kajakker. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Roklub fejrer 100 års jubilæum

Kalundborg - 12. marts 2018

Kalundborg: Kalundborg Roklub kan søndag den 18. marts fejre, at den bliver 100 år, og efter generalforsamlingen forleden ligger det helt fast, at formand Kaare Mattesen tager et år mere på denne post. Så nu kan medlemmerne, med formand Mattesen i spidsen skubbe fra broen til en stor jubilæumssæson.

Jubilæet markeres sammen med klubbens standerhejsning med en reception lørdag den 17. marts klokken 13-16 i roklubbens lokaler, Radiovej 5 på Gisseløre.

Her kan medlemmer, tidligere som nuværende, sponsorer og venner af huset ønske Kalundborg Roklub tillykke med de 100 år. Ved receptionen er inviteret blandt andre borgmester Martin Damm, tidligere medlem og OL-roer: Lisbeth Falch Jakobsen (repræsentant for hovedbestyrelsen i Dansk Forening for Rosport), repræsentanter fra havnen, Ssejlklubben og andre, som har berøring med roklubben.

Roklubben har i alle 100 år ligget på Gisseløre med udsigt ind over Kalundborg by og den femtårnede kirke. For roklubbens medlemmer er det et fantastisk scenarie at forlade klubhuset ad vandvejen og glide ud på fjorden en sommerdag, hvor solen glimter i vandet, fuglene synger, en sæl kikker op, man spotter en finne på et marsvin...

Fra roklubbens start har man benyttet træbåde til kaproning og turroning. Årerne og selve det, som holdt fast på årene (åretolde), var også af træ. For cirka 40 år siden tog man beslutningen om indkøb af kajakker.

For at følge med udviklingen er der løbende gennem årene investeret i nye robåde og kajakker.

I dag er materialet af kunststof, det gælder kajakker, både, svirvel (det, som holder åren fast) og årer. Dermed kan der reduceres nogle kilo i materiellet, hvilket gør robåde og kajakker lettere at håndtere.

Klubbens bådebro er godt slidt efter mange års brug. Kalundborg Roklub har i den forbindelse fået sponseret en ny bådebro, som vil bliver indviet på en særlig måde i forbindelse med receptionen.