Se billedserie Fremmødet var stort og fyldte roklubbens klubhus til nær bristepunktet, da der blev sagt tillykke med de første 100 år. Foto: Ulrik Reimann

Send til din ven. X Artiklen: Roklub 100 år og i god form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roklub 100 år og i god form

Kalundborg - 17. marts 2018 kl. 17:00 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Lørdag var en ganske anderledes dag i Kalundborg Roklub med standerhejsning, sejlforbud på grund af kulden, fejring af klubbens 100 års jubilæum og indvielse af en ny, praktisk bådebro.

Det blev oplyst, at den udendørs del af arrangementet var skåret ned til et minimum af hensyn til deltagerne. Det var også bidende koldt og blæsende - 10 meter i sekundet fra øst - og der er både grødis og rigtig is i Houget ved sejlklubben og roklubben på Gisseløre.

Formand Kaare Mattesen holdt en tale om en klub, der rummer flere historier, end man umiddelbart forestiller sig. Hans egen historie er, at han startede med at træne i maskine, før han langt om længe kom ud på vandet, og så kan et medlemsskab en af en roklub forresten også give held i kærlighed.

Formanden slog også fast, at Kalundborg Roklub er en 100-årig i god form, og hans tale blev afrundet med et Kalundborg-hurra - to korte, et langt og to korte.

Henny Fredslund fra Danmarks-samfundet var kommet med et flot splitflag til den jubilerende klub. Da det var hejst, var man fra arrangørside hurtige med at få børnene fra Raklev Ude SFO, borgmester Martin Damm og roklubbens Mads Trap op på den nye, praktiske flydebro, som blev indviet traditionelt med overklipning af rødt bånd.

Der var flere på talerlisten, som ville sige tillykke til roklubben, og det foregik under hyggelige og tætte forhold i det propfyldte klubhus på Radiovej på Gisseløre.