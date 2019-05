Røveriet mod den 15-årige skulle have fundet sted ved udsigten og ved hæveautomaten ved Nordea i Vænget i Kalundborg. Foto: Jakob Erhard Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Røveri mod 15-årig koster ni måneders fængsel

Kalundborg - 17. maj 2019 kl. 09:05 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to 18-årige mænd fra Kalundborg, der har været tiltalt ved Retten i Holbæk for at have røvet en 15-årig dreng ved højlys dag har nu fået deres straf af Retten i Holbæk. Mændene fik henholdsvis otte og ni måneders fængsel for røveriet, der fandt sted i området omkring gågaden i Kalundborg den 20. december.

De havde begge afsonet fire måneders fængsel i forbindelse med varetægtsfængslingen, da de blev løsladt efter retsmødet den 27. april. Den resterende straf er gjort betinget af, at de ikke begår noget strafbart i prøvetiden på et år, og at de er under tilsyn af kriminalforsorgen under prøvetiden.

Det var den ældste af de to mænd, der fik straffen på ni måneder. Han skulle ifølge den 15-årige have været iført maskering under røveriet og skulle have truet den 15-årige med en sort pistol og have bedt ham om at skaffe 4.000 kroner. Det var også på den ældstes bopæl, at politiet senere fandt en sort softgun-pistol, som kan have været brugt i forbindelse med røveriet.

Den yngste af de to mænd, der på gerningstidspunktet var 17 år, havde fulgt med den 15-årige ned til Nordea i Vænget, hvor den 15-årige havde hævet 4.000 kroner til ham.

Anklageren i sagen gik efter mere end et års ubetinget fængsel til de to tiltalte, hvor de to forsvarsadvokater gik efter frifindelse. I tilfælde af straf, anbefalede de, at den resterende straf skulle gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Det lader dog ikke til, at dommen indeholder krav om samfundstjeneste.