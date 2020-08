Røver overmandet af personale og kunder

Klokken 20.54 onsdag aften begik en 42-årig mand et røveriforsøg i Rema 1000 på Klosterparkvej i Kalundborg.

Det oplyser pressevagten ved Midt og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Manden udtaler, at der er tale om et røveriforsøg, dog er det ikke endnu klarlagt, og den 42-årige har haft eet form for våben på sig.

Men i stedet for at slippe der fra med et udbytte, så fik både personale og kunder overmanden røveren, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Ingen kom til skade i den forbindelse.

Den 42-årige mand, der er fra Kalundborg, har overnattet på politistationen og han skal nu nærmere afhøres. Herefter skal der tages stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.