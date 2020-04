Se billedserie Deltagerne i Røsnæsløbet næste år kan se frem til at løbe på den nyetablerede cykelsti på en del af ruten i stedet for på kørebanen. Foto: Jan Holm

Røsnæsløbet er aflyst - bedre forhold næste år

14. april 2020

Den 41. udgave af det traditionsrige Røsnæsløbet, som skulle afvikles store bededag den 8. maj, er aflyst.

Det oplyser Mette Gildberg fra Kalundborg Idræts Forening, som står bag løbet. Det er naturligvis coronakrisen, som er baggrunden for aflysningen.

- Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Når vi gennemfører løbet næste år til store bededag, så vil der nemlig være etableret cykelsti på en del af ruten, og det er med til at gøre løbet mere sikkert for deltagerne, idet de så kan løbe på cykelstien i stedet for kørebanen, fortæller Mette Gildberg.

Hun forklarer videre, at man er nødt til helt at aflyse løbet i år, da klubben ikke har mulighed for at udsætte det til efteråret.

Der var lagt op til løb på henholdsvis syv, 16 og 21 km med startsted for den korte distance fra golfbanen, mens to to øvige distancer har start fra p-pladsen på spidsen af Røsnæs. Og som sædvanligt skulle der have været bustransport for deltagerne fra Munkesø Stadion.

De omkring 150 løbere, der plejer at deltage i Røsnæsløbet, må vente til store bededag 2021 - fredag den 30. april.