Røsnæs som nationalpark

- Jeg elsker Røsnæs og synes at det er en værdig kandidat til at blive Danmarks næste nationalpark. Danmark er et af de lande i Europa der har mindst natur, og mit håb og ønske er, at vi med nationalparken på Røsnæs-halvøen bevarer noget unik dansk natur, siger Joshua Elias Raymond, der fortsætter:

- Mere end 200.000 mennesker besøgte sidste år Røsnæs for at nyde den friske luft, den rige natur og den fredlige udsigt over det åbne hav. Som nationalpark vil Røsnæs tiltrække endnu flere mennesker til gavn for den lokale økonomi, inspirere flere danskere til at nyde friluftslivet, og det til gavn for de lodsejere, der arbejder med naturgenopretning.