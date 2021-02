Se billedserie Tidligere kunne man godt gå i naturen på Røsnæs uden at møde ret mange. I øjeblikket er der konstant folk på vejene, stierne og langs kysten. Fotos: Claus Sørensen

Røsnæs-rush

Kalundborg - 08. februar 2021 kl. 16:12 Kontakt redaktionen

Af Claus Sørensen

Udeliv.

Røsnæs er som skræddersyet til det.

Skruer vi tiden lidt tilbage, så kunne man godt sige, at man havde Røsnæs for sig selv, når man tog et smut ud i naturen.

Sådan er det bestemt ikke i øjeblikket. Selv om Røsnæs ikke er overrendt, så møder man i langt højere grad end nogensinde folk her, der og allevegne.

Heldigvis er der plads til alle. God plads. Masser af natur at dele og nyde.

Røsnæs oplever i disse måneder noget af et rush. Tilstrømningen er stor.

Det tog for alvor fat, da corona-nedlukningerne begyndte.

Flere bor i deres sommerhuse længere tid ad gangen. Flere gæster Røsnæs i weekenderne. Flere gør det hele ugen.

Her er ganske mange gået lidt i hi eller er »flygtet« fra mere trange boligforhold i en by.

En del klarer arbejdet herfra - ved at pendle eller på internettet. Flere børn »går i skole« fra sommerhuset.

Børnefamilier, som i dagligdagen er noget mere sammen, end de ellers plejer, får sig lidt lys, luft og albuerum her. En dag, en weekend, nogle uger eller bare nogle timer.

Det mærkes på vejen, i trafikken, langs kysten, ved fyret, i sommerhusområderne, på stier og veje.

Det mærkes også tydeligt i Dagli'Brugsen i Ulstrup. Her kan det eksempelvis aflæses på den bugnende disk med brød og kager tæt ved kassen. Der går så meget bagerbrød, at personalet selv udtrykker overraskelse over efterspørgslen.

Det ses også på p-pladserne ved Naturrummet, ved Naturskolen, ved den vestligste p-plads på Sjælland nær Røsnæs-spidsen og ved Nyby Havn.

Her kan man også opleve flere vinterbadere springe ud. Da vi besøger havnen er det to modne herrer i underhylere, der vover pelsen for første gang. Dypper sig i det iskolde vand, er i nogle få sekunder, skynder sig op, ryster sig og udtrykker - vist også til egen overraskelse - stort velvære, da det første kolde gys er overstået.

Lige ved siden af er der en lille kø nær en af fiskekutterne, som sejler ud og fisker herfra, Den lander med jævne mellemrum fisk i havnen, og interessen er stor blandt dem, der får øje på muligheden for friskfanget fisk.

I et stykke tid har mange spurgt efter stenbiderrogn, når fiskeren er kommet ind, men først fra nu begynder det at blive rigtig sæson og priserne til at komme i nærheden af for denne delikatesse.

Her i vinterkulden er folk flest klædt rigtig godt og på, når de færdes ude. Nogle i storbysmart outfit, andre i outdoor-gear, som viser, at her kommer der mennesker, som færdes ofte og gerne under åben himmel. Og så de fleste, der bare er trukket i deres varme tøj og enkelte, der nok ikke så tit er ude længere tid ad gangen, men har rimpet en gammel luvslidt frakke sammen og holder varmen i den,

Den ny cykelsti til Røsnæs benyttes også flittigt af både cyklister og fodgængere. Den giver øget sikkerhed i den tiltagende Røsnæs-trafik, for tilstrømningen til Røsnæs kan i høj grad også aflæses på biltrafikken på Røsnæsvej.