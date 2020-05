Se billedserie Kampagneteam i højt humør. Fra venstre Carl F. Stub Trock, Mogens Anholm, Tom Christensen, Betina Newberry, Hanne Dyremose og Troels Birk Kristoffersen. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Røsnæs rækker ud til danskerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røsnæs rækker ud til danskerne

Kalundborg - 15. maj 2020 kl. 13:29 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampagnen »Sammen på Røsnæs - med god afstand« skal tiltrække tusinder af ferieglade mennesker fra det østlige Danmark til at opleve, hvad den naturskønne halvø har at byde på. Videofilm, hjemmeside og nye fællesskaber skal bære projektet igennem.

Læs også: Nu skal Røsnæs sælges til hele det østlige Danmark

*

- Målgruppen for den store satsning på Røsnæs er ikke mindst turister fra Sjælland med særligt fokus på hovedstadsregionen. Men der er fortsat mange mennesker på Midt- og Vestsjælland, der kun kender Røsnæs af navn, og som ikke ved selvsyn har oplevet halvøen.

Det siger kampagneteamet bag projekt »Sammen på Røsnæs - med god afstand«, som nu, i al hast, er sat i søen for at indfange danske turister i denne sommer - og i årene fremover. Røsnæs skal i bogstaveligste forstand ind i danskernes bevidsthed.

Holdet bag kampagnen omfatter Troels Birk Kristoffersen, formand for RUB, Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, Mogens Anholm, idémand og næstformand for RUB, Tom Christensen, vinbonde og ejer af Dyrehøj Vingaard og Café Dyrehøj samt medejer/forpagter på Restaurant Naes samt forpagter på Café Edderfuglen og Røsnæs Naturcamping, Betina Newberry, vinbonde på Dyrehøj Vingaard, Hanne Dyremose, ejer/forpagter på Strandhotel Røsnæs og medejer/forpagter på Restaurant Naes, samt Carl F. Stub Trock, ejer af Stub Vingaard; bestyrelsesformand for Dyrehøj Vingaard og Restaurant Naes samt medejer/forpagter på Restaurant Naes.

Storprojekt i al hast

Det er under to uger siden, at kampagneholdet blev sat sammen, og der er arbejdet på højtryk for at skabe et solidt fundament for præsentation af Røsnæs som feriedestination.

Mogens Anholm og Carl F. Stub Trock fortæller, at sponsorerne på projektet, som har bevilget støtte, er Destination Sjælland inklusive turismemidler fra Kalundborg Kommune, Sparekassen Sjælland-Fyn samt Kalundborgegnens Erhvervsråd. Men også blandt kampagneholdets egne medlemmer er der lagt penge i den fælles kasse. I alt i omegnen af 200.000 kroner.

- Desuden har vi ansøgt, men endnu ikke fået svar fra blandt andre »Liv i Kalundborg«-puljen, en række lokale erhvervsdrivende og de lokale aktører, der deltager i kampagnen, siger Carl F. Stub Trock.

Hjemmeside og tv

Kampagneteamet har fået produceret en 20 sekunder lang video, produceret af Thomas Halberg (Umano), ud af eksisterende videomateriale, der blandt andet indrykkes som reklamefilm på regionalt tv, der rammer målgruppen, nemlig TV Lorry (hovedstadsområdet) og TV Øst (Sjælland og Lolland Falster).

Filmen skal fange potentielle gæsters interesse og inspirere dem til at søge mere information på den hjemmeside, som Hanne Dyremose, ejer/forpagter på Strandhotel Røsnæs og medejer/forpagter på Restaurant Naes, har lavet:

- Vi laver et nyt kampagnesite på Røsnæs Rundts hjemmeside, hvor interesserede på en ny landing page kan få overblik over alle mulighederne på Røsnæs. Her vil vi fokusere på de mange seværdigheder, oplevelser, overnatningssteder, restauranter og tilsvarende, vi har på halvøen, siger Hanne Dyremose.

Filmen vil også ligge på denne side, samt på den YouTube-kanal for Visit Røsnæs, som kampagneteamet er ved at oprette.

Tom Christensen og Troels Birk Kristoffersen siger, at kampagnens hovedbudskab er:

- På Røsnæs er der altid god plads til at holde ferie, uden at komme tæt på andre mennesker.

- Vi er klar til at håndtere reglerne om at holde god afstand på vores seværdigheder, restauranter, caféer, overnatningssteder m.v.

- Vores mange forskellige oplevelser, tilbud og seværdigheder er åbne hele sommeren (indenfor rammerne af Corona-retningslinjer) - og der er meget at opleve for alle typer af gæster/turister.

- Vi vil inspirere de mange danskere, der p.g.a. corona-krisen og dens effekter vælger at holde ferie i Danmark i 2020, til at vælge at holde ferie på Røsnæs, og samtidig at skabe tillid og tryghed til, at vi kan tilbyde oplevelser, hvor gæsterne kan holde ferie med familie og/eller venner uden at frygte nærheden til andre mennesker, som det udtrykkes af idé-skaberne.

Tv-kampagnen sættes i søen nu - og i de kommende 14 dage.