Se billedserie Det er denne linjeføring (Vejdirektoratet) som »Nej til Motorvej på Røsnæs« ikke ønsker gennemført, hvis der etableres en Kattegatforbindelse.

Send til din ven. X Artiklen: Røsnæs lidt tættere på svar om linjeføringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røsnæs lidt tættere på svar om linjeføringen

Kalundborg - 18. september 2020 kl. 07:14 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona eller ej. Borgergruppen »Nej til Motorvej på Røsnæs« fastholder planlagt borgermøde lørdag i Røsnæs Forsamlingshus trods det generelt øgede smittetryk:

- Vi tager alle de hensyn, der skal tages, og vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes henvisninger. Det betyder, at vi ikke kan være flere end 90 i forsamlingshuset, og at interesserede skal tilmelde sig via mail på kontakt@nejtilmotovej.nu - siger formanden for borgerne, Anders Jørn Jensen. Og så tiføjer han:

- Det handler også om, at de åbne møder, vi er lovet hen over arbejdsprocessen, og den gennemgang af materialet, der udarbejdes under vejs, bliver lagt frem, så vi som borgere får lejlighed til at kommentere og afdække, i hvilke retninger, myndighederne bevæger sig. Og den proces er vi hidtil ikke blevet inddraget i, selvom corona naturligvis spiller en rolle der, siger Anders Jørn Jensen.

Mødet begynder klokken 14 og der er afsat to en halv time til forelæggelse af rapport og debat med fagfolk og politiske gæster.

- »Nej til motorvej på Røsnæs« har sat faglige eksperter og politikere stævne for at få klarlagt, hvad vi lige her og nu ved om Kattegatforbindelsen og planerne for en motorvej, der vil flække Røsnæs på langs, siger bestyrelsesmedlem Dorete Dandanell.

På debatmødet vil der være oplæg af eksperter fra Vejdirektoratet, fra »Nej til Motorvej på Røsnæs«, Rådet for Bæredygtig Trafik og af folketingsmedlemmerne Jacob Jensen, V og Eva Flyvholm, Enhedslisten, der begge valgt i Sjællands Storkreds. Blandt de inviterede er tillige Kalundborg kommunalbestyrelse.

Dagens program

»Nej til motorvej på Røsnæs« har skruet mødets program sammen på følgende vis med John Holten-Andersen som ordstyrer:

Fremlæggelse af rapporten 'Indledende linjeføringsrapporter' med fokus på konsekvenserne for Røsnæs.

Rapporten forelægges og kommenteres af trafik- og plandirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet, projektchef Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet og projektchef Frederik Fisker, Sund og Bælt.

Derefter er der præsentation af »Nej til Motorvej på Røsnæs«´ nye film og foreningens perspektiv på forundersøgelserne ved formanden, Anders Jørn Jensen.

Om Kattegatforbindelsen, klima og miljø taler Hans Henrik Samuelsen, geograf, Rådet for bæredygtig trafik, mens Fordele og ulemper ved en Kattegatforbindelse kommenteres af Jacob Jensen, V, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget og Eva Flyvholm, Enhedslisten, medlem af Transportudvalget

Efter en kort pausen åbnes så for en egentlig debat.