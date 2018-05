Røsnæs er helt et unikt natur­område, mener Teresmarie Lisiux. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Røsnæs kan tiltrække tilflyttere

Kalundborg - 30. maj 2018

Teresmarie Lisiux arbejder til dagligt som organist ved Nyvangskirken i Kalundborg, og hun bor i Højbyen i Sigrid Undsets gamle hus.

Hun er blevet medlem af den nye Facebook-gruppe, som hedder »Nej til motorvej gennem Røsnæs«.

I fritiden kommer hun selv meget på Røsnæs. Hun går ture her og er vinterbader på Røsnæs.

- Røsnæs er en af grundene til, at jeg flyttede tilbage Kalundborg. Det et helt unikt område, og det ville være forfærdeligt, hvis det skulle blive ødelagt af en motorvej, siger Teresemarie Lisiux.

Hun mener, at den eneste acceptable løsning, såfremt at der skal laves en motorvej til en kattegatforbindelse, er, at den bliver gravet ned, så naturen ikke bliver ødelagt.

- Jeg synes, at man skal tænke på de kommende generationer. Skal de ikke også have glæde af Røsnæs? spørger hun.

Når hun får gæster udefra, så går turen ofte til Røsnæs, som hun gerne viser frem.

Nevøer og niecer tager hun også med på udflugt på Røsnæs.

Hun tror, at en motorvej over Røsnæs vil få færre mennesker til at flytte til Kalundborg.

- Det går imod hele den mindfullnessbølge, som er der for tiden. Mennesker har brug for to timers ro om dagen, og det får vi ikke, hvis alt bare skal være gennemkørsel, siger hun.