Se billedserie Hans Werner Madsen blev fuldtidsmaler, da han gik på pension som lærer på den daværende Munkesøskolen. Han er kendt for de farverige Røsnæs-malerier, men maler også figurative malerier. Han er medlem af Kunstnergruppen Albatros og Siennagruppen. Foto: Anders Ole Olsen

Røsnæs inspirerer altid 80-årig maler

Kalundborg - 05. maj 2018 kl. 09:33 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var først efter, at Hans Werner Madsen gik på pension som folkeskolelærer i 2002, at han for alvor fik tid til at male.

- Jeg er for det meste i gang med 10 malerier ad gangen, siger han.

Så går han løbende og kigger på dem. Om der mangler en farve. Hvis et maleri irriterer ham, bliver det malet over.

Lørdag den 5. maj fylder han 80 år, og det bliver fejret med familie og venner i Hvide Sande.

Han er gift med Merete, og de har to sønner, som bor med deres familier i Jylland. Fem børnebørn er der i alt.

Hjemmet på Månebakken i Kalundborg bærer præg at den store interesse for at male. I kælderen har han sit atelier, hvor der langs væggene står malerier side om side. I stueplan er et rum også pakket med billeder.

Hans Werner Madsen har ved siden af sin læreruddannelse en uddannnelse som tegnelærer.

Et af hans yndlingsmotiver på Røsnæs er Kirkebugten. Lys, humør, skiftende årstider gør, at motivet hele tiden forandrer sig.

Fem forskellige steder kan Hans Werner Madsens malerier ses.

På Café Edderfuglen har forpagter Victor Guldberg for fjerde år valgt røsnæsmaleren til at stå for udsmykningen af spisestedets rustikke vægge med sine farveglade røsnæsmalerier, hvor gæsterne vil kunne følge med i de skiftende ophængninger i hele sæconen 2018.

Motiverne har temaer som Kirkebugten, rapsmarker, Helles Klint, Sønderstrand, fiskehuset og naturens signale, som er de tilbagevendende udgangspunkter i malerens billedverden.

Ligeledes kan man iagttage Hans Werners billedmageri på Røsnæs Skole og i Røsnæs Forsamlingshus og i annonceafdelingen for Nordvestnyt i Kalundborg.

Hans Werner Madsen deltager også i Kunstdage i Pinsen, og hjemmet på Månebakken 4 i Kalundborg har åbent atelier alle tre pinsedage 19.-21. maj.