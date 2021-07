Se billedserie Anders Jørn Jensen - højre - har haft flere samtaler med transportminister Benny Engelbrecht (S) om Røsnæs - og Kattegat. Privatfoto Foto: Privatfoto

Røsnæs-formand siger stop efter tre års kamp

Kalundborg - 17. juli 2021 kl. 05:32 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Det er ingen hemmelighed, at en (ubekendt) andel af medlemmerne bag foreningen Nej til Motorvej på Røsnæs gerne vil udbrede kampen til et slag om også af afvise en tværgående trafikforbindelse over Kattegat. Den holdning deles ikke af Anders Jørn Jensen, Røsnæs-foreningens formand gennem de seneste tre år. Men synspunktet vil givet indgå i den debat, der finder sted lørdag 21. august, når foreningen holder generalforsamling - og hvor Anders Jørn Jensen stopper som formand.

- Jeg synes, at det er en både meget relevant og vigtig diskussion, hvorvidt Nej til Motorvej på Røsnæs også skal inddrages i og aktionere for et nej til en Kattegatforbindelse. Vi har jo bredt vores holdning ud allerede på det grundlag, at vi eksempelvis samarbejder med foreningen på Samsø, der ikke vil have motorvej på deres ø. Der er meget balancegang i det her. Men jeg har ikke lagt skjul på, at min opfattelse er, at Røsnæs-foreningen i udgangspunktet skal slås for, at der ikke bygges motorvej på vores skønne halvø - uanset om Christiansborg siger ja eller nej til en Kattegatforbindelse.

Er det derfor, du vælger at stoppe som formand nu?

- Nej. Det er i hvert fald ikke grunden. Jeg mener, dybest set, at de, der har mest på spil, også bør sidde for bordenden af en forening, der med over 1000 betalende medlemmer er blevet en stærk hånd i debatten. Og det er de lokale, jordejerne, de lokalt funderede foreninger, der har mest på spil i situationen. Det er en vigtig stemme, ikke mindst op til det kommunalvalg, som finder sted i november, siger Anders Jørn Jensen - som på den private front også glæder sig over at få mere tid til familiens små børn.

Er du tilfreds med foreningens udvikling?

- At Nej til Motorvej på Røsnæs spiller en stor rolle, er jeg naturligvis glad for. Men jeg savner større aktiv deltagelse fra lokalt hold. Hvad mener borgere i den nordligste del af Kalundborg og Raklev, som får en motorvej uden for vinduet, hvad siger vingården og golfbanen, der i høj grad lever af og er med til at tegne billedet af Røsnæs - dem hører vi ikke fra. Og jeg forstår, at der er kommet en ny socialdemokratisk partiforening på Røsnæs og Raklev - hvad mener de om at få en motorvej gennem baghaven? Andre lokale foreninger, eksempelvis RUB Røsnæs Udvikling og Beboerforening og DN Kalundborg vil jeg håbe, der kommer et mere direkte samarbejde med, siger den afgående formand.

Selvom Anders Jørn Jensen stopper i bestyrelsen, kan han sagtens se sig selv i en anden rolle i Røsnæs-sammenhæng:

- Jeg er ved at lægge allersidste hånd på en ny film om Røsnæs, og fremadrettet kan der være andre opgaver, måske som moderator, som jeg kunne tage del i. Det har været og vil blive vildt spændende for alle os, der lægger energi i det skønne område.