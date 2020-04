Også på Friskolen på Røsnæs fejrede man torsdag dronning Margrethes 80-års fødselsdag. Skolens elever sang fødselsdagssang for dronningen klokken 12.Privatfoto

Røsnæs fejrede dronningen

Det var onsdag eftermiddag, at lærere på Friskolen på Røsnæs fik den ide, at skolen naturligvis skulle være med til at fejre dronning Margrethes 80-års fødselsdag.