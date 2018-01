Røsnæs får sin cykelsti

- Vi har jo allerede afsat de 12 millioner kroner på budgettet til en cykelsti, og alle er enige om, at det er et rigtig godt projekt både for trafiksikkerheden og for turismen. Det ville være ærgeligt at opgive ideen blot fordi den ikke kan finde opbakning på Christiansborg, siger borgmester Martin Damm (V) der fortsætter:

- Det er den bedste nyhed, jeg har fået meget længe. Det her en stor gevinst ikke bare for Røsnæs, men for hele kalundborgområdet. Jeg synes det er rigtig flot, at der er et flertal i Kommunalbestyrelsen for cykelstien trods afslaget, og jeg håber at cykelstien får opbakning fra resten af kommunens politiske partier, siger formanden.