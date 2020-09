Røsnæs er med sin unikke natur og til stadighed flere kulturtilbud og geologi, er trækplaster for turismen. Jens Müller, formand for Destination Sjælland, kalder Røsnæs for en ledestjerne.

Røsnæs en ledestjerne i turismen

- Kommunen har bidraget til at skabe en turisme-struktur, eksempelvis med anlæg af cykelsti og havneudbygning, der kan være grundlag for nye, private investeringer i turisme-tiltag. Vi har med andre ord bidraget reelt og betydeligt til at skabe rammer, der kan føre til mere. Man skal huske, at det ikke i sig selv er en kommunal opgave at drive og udvikle turisme.

- Jeg er overbevist om, at der er masser af energi til og tanker om forskellige udviklingsprojekter, som vi selv skal forme og arbejde videre med. Dem vil jeg ikke ind på konkret her, men det er også vigtigt at have for øje, at hvis vi skal fastholde fremgangen for Røsnæs til glæde også for Kalundborg, må vi ikke hvile på laurbærrene, men følge op på den udvikling, som ikke mindst under corona-krisen har fået mange danskeres øjne rettet ind på Røsnæs. I særdeleshed fra resten af Sjælland og hovedstadsområdet, siger Troels Birk Kristoffersen.