Røsnæs-cykelstien indviet og hyldet

Kalundborg - 20. juni 2021

Det var alt andet end rart, dansk sommervejr, da Røsnæs-cykelstien skulle indvies søndag. Arrangementet begyndte i Havneparken i Kalundborg, hvor en pæn flok cyklister havde fulgt kommunens og Kalundborg Cycle Clubs opfordring til at tage den tohjulede ud til vingården.

Efter kort tid begyndte det at regne så voldsomt, at en stor del af holdet, der også talte borgmester Martin Damm, opgav turen. Kun otte af cyklisterne fra Havneparken fuldførte, deriblandt borgmesteren.

Men Rynkeby-teamet med de iøjnefaldende gule dragter lod sig ikke kyse af lidt halvskidt vejr, og teamet var med til at gøre indvielsen festlig.

Da de gule ryttere var ankommet til Dyrehøj Vingaard efter en tur ad hele den nye cykelsti, var der taler. Først fra borgmester Martin Damm, som fortalte om historien bag den nye cykelsti, der nu er færdig - lige minus en smule slidlag i Ulstrup:

- Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at fremme cykelstier, og efter en høring stod vi med 82 ønsker, især kortere strækninger.

Derefter udvalgte man fem projekter og gav Røsnæs topprioritet, og kommunen fortsætter nu indsatsen med flere nye cykelstier, oplyste Martin Damm.

Han pointerede, at Røsnæs-cykelstien blev større og dyrere på grund af flere forhold. Både forlængelsen og uforudsete problemer gav, hvad borgmesteren betegnede som »barselskvaler«.

- Men nu er cykelstien der, og det skal vi glæde os over, sagde Martin Damm, der også sate en streg under, at det er en cykelsti, der kan mere. Den bruges også af gående og løbere, og så vil den være med til at fremme turismen lokalt.

Næste taler var Trine Fogh Lauridsen, formand for RUB, Røsnæs Udvikl9i8ng & Beboerforening.

Hun lagde ud med at nævne, med et sideblik i borgmesterens retning, at det da ville være rart med en cykelsti fra Ulstrup og helt ud til fyret. Og så roste hun indsatsen bag cykelstien og roste også de mange brugere, der allerede under anlægsfasen tog den nye sti i brug.

- Cykelstien vil være med til at højne folkesundheden, og stien er et resultat af den lokale sammenhængskraft, fastslog RUB-formanden og tilføjede, at mange forældre har rost cykelstien for at være blevet lagt væk fra vejen. Det gør dem mere trygge, når deres børn bruger stien.

Michel van der Linden, direktør i Kalundborg, sagde til Nordvestnyt, at han synes, at stien er placeret rigtig flot i landskabet.

De mange ved indvielsen virkede også begejstrede, og der blev klappet ivrigt for den nye cykelsti.