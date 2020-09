Allerede for godt et år siden advarede beboere fra Ulstrup om, at cykelsti til Røsnæs kunne blive væsnetligt dyrere end budgetteret. Foto: Thomas Olsen

Røsnæs-borgere advarede forgæves om cykelsti-pris

Allerede for et år siden advarede borgere i Ulstrup om, at cykelstien gennem Ulstrup ville blive væsentligt dyrere end budgetteret.

Cykelstien til Røsnæs er ikke blevet den succeshistorie, som et flertal af medlemmerne af Kalundborg Kommunalbestyrelse troede, da de for to år siden besluttede at anlægge den 5,4 kilometer lange cykelsti mellem Nyrupvej og Ulstrup.